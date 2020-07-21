Гарик Харламов пошутил над разводом с Кристиной Асмус

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21 июля 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Гарик Харламов. Фото: соцсети

В Сети появилось видео, на котором юморист Гарик Харламов посмеялся над своим разводом с актрисой Кристиной Асмус. Ролик опубликовал в соцсети блогер Данила Поперечный.

На видео юморист, приехавший в Санкт-Петербург, снят на корме катера, идущего по реке Неве вдоль Дворцовой набережной. Харламов указывает рукой на Дворцовый мост и двусмысленно заявляет: «Развелся!».

Комментаторы предположили, что юморист посетил Петербург только ради этой шутки. «Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно», - написал один из интернет-пользователей. Также в комментариях Харламова поздравили с разводом.