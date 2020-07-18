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18 июля 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Гарик Харламов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Близкий друг Гарика Харламова рассказал, как живет шоумен после расставания с женой актрисой Кристиной Асмус. Пара еще не оформила развод, но живут артистка и юморист отдельно друг от друга.

По словам друга Харламова, шоумен находится в хорошем настроении, ему комфортно быть холостяком. Третий раз жениться юморист в ближайшее время не собирается. У него в планах построить свой дом.

Оказывается, особняк, в котором сейчас Гарик обитает на Новой Риге, знаменитость арендует. Приятель Харламова уверен, что не один год девушки в окружении друга будут меняться. Сейчас многие охотницы за состоятельными мужчинами нацелились завладеть юмористом и его миллионами. Но вряд ли им это удастся. Друг Харламова опроверг слухи о романе шоумена с телеведущей Яной Кошкиной. Гарик сейчас уделяет много времени своей единственной дочке Насте, которую ему родила Кристина Асмус. Вечера он проводит с друзьями.

Побывав на дне рождения Ляйсан Утяшевой с подарком - редкой кулинарной книгой, Гарик получил приглашение ужинать в семье Павла Воли и Ляйсан.

Гарик Харламов – жених состоятельный. Это подтверждает обновленный список самых богатых отечественных знаменитостей до 40 лет по данным Forbes. Доход артиста в этом рейтинге - $2,9 млн. (208 млн. руб.) за год. Гарик работает на ТВ, он продюсер, сценарист своего комедийного телешоу, гастролирует, снимается в рекламе, ведет корпоративы и прочие развлекательные мероприятия. У шоумена и бизнес есть – свой бренд "одежды с юмором".