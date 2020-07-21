Звезда «Интернов» отказался от карьеры в российском кино и устроился официантом в Лондоне

Актер Дмитрий Шаракоис, ставший известным благодаря роли Бориса Левина в сериале «Интерны», переехал жить в Лондон, где устроился работать официантом в популярный ресторан.
Артист уехал в британскую столицу в прошлом году, где сначала работал на стройке, а затем смог найти работу официанта. Периодически Шаракоис приезжает в Москву, чтобы принять участие в пробах или исполнить роль в спектакле. Окончательно отказываться от актерской карьеры он не планирует, но дальнейшую свою жизнь видит в Европе.
Поклонники предполагают, что решение покинуть страну Дмитрий принял из-за застоя в карьере – после «Интернов» ему не слишком везло на знаковые роли.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.