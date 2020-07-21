Звезда «Интернов» отказался от карьеры в российском кино и устроился официантом в Лондоне

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21 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Дмитрий Шаракоис. Фото: соцсети

Актер Дмитрий Шаракоис, ставший известным благодаря роли Бориса Левина в сериале «Интерны», переехал жить в Лондон, где устроился работать официантом в популярный ресторан.

Артист уехал в британскую столицу в прошлом году, где сначала работал на стройке, а затем смог найти работу официанта. Периодически Шаракоис приезжает в Москву, чтобы принять участие в пробах или исполнить роль в спектакле. Окончательно отказываться от актерской карьеры он не планирует, но дальнейшую свою жизнь видит в Европе.

Поклонники предполагают, что решение покинуть страну Дмитрий принял из-за застоя в карьере – после «Интернов» ему не слишком везло на знаковые роли.