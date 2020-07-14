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Видео, как Бэнкси расписал вагоны метро Лондона. Их теперь украшают чихающие от коронавируса крысы

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как Бэнкси расписал вагоны метро Лондона. Их теперь украшают чихающие от коронавируса крысы
крыса Бэнкси, фото: instagram.com/banksy

Знаменитый британский художник-аноним Бэнкси в костюме работника, проводящего дезинфекцию в подземке, расписал вагоны граффити на тему пандемии. Он призвал соотечественников не пренебрегать ношением масок.

Бэнкси опубликовал видео, в котором рисует своих знаменитых грызунов, у которых не получается надеть маски и применить санитайзер по назначению. По всей видимости, художник творил на станции линии «Хаммерсмит-энд-Сити» в ночное время, перед закрытием, когда пассажиров почти нет.

В комментариях подписчики уже пошутили, что благодаря трудам художника в метро только что появился самый дорогой в мире вагон.

Бэнкси - самый узнаваемый в мире граффити-художник, о жизни которого почти ничего неизвестно. Работы Бэнкси стоят десятки и сотни тысяч долларов, а за раскрытие его имени на eBay было предложено $999 999. Он  первый представитель стрит-арта, произведения которого продают в аукционных домах с мировым именем: Sotheby's, Bonhams и Christie's. Его работы коллекционируют Анджелина Джоли и Кристина Агилера. Самое дорогое граффити, "Борьба с вредителями", ушло с молотка за $1,9 миллиона. 

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Публикация от Banksy (@banksy)

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