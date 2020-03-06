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Похищение работы Бэнкси в Париже мог заказать сам художник

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Похищение работы Бэнкси в Париже мог заказать сам художник
Бэнкси, Uli Deck/dpa
ЕТ

//картина дня

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет разгромлен. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах СМИ.

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет…

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Китайские журналисты были восхищены действиями России в ответ на провокационные маневры Соединенных Штатов в Черном море. Сотрудники СМИ полагают, что Москва преподала…

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