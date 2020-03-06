Похищение работы Бэнкси в Париже мог заказать сам художник

В СМИ в пятницу, 6 марта, появилась информация о том, что кражу картины Бэнкси под названием "Крыса с резаком" мог заказать сам художник. Работа была похищена в ночь на 3 сентября прошлого года.

Изображение было нарисовано на оборотной стороне дорожного щита рядом с въездом на подземную парковку парижского Центра искусства и ремесел имени Жоржа Помпиду, сообщает kp.ru