Бэнкси объяснил, почему обрадовался, когда вандалы испортили его работу

Знаменитый художник Бэнкси объяснил, почему обрадовался, когда его последнюю работу испортили вандалы. Новое произведение анонимного деятеля искусства появилось 13 февраля на стене дома в Бристоле.

На картине молодая девушка целится из рогатки в небо, а справа сверху проявляется красный взрыв. Работа Бэнкси продержалась в первозданном виде всего двое суток, а затем ее испортили.