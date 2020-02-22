Все новости >>

//Культура 13+

Бэнкси объяснил, почему обрадовался, когда вандалы испортили его работу

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Бэнкси объяснил, почему обрадовался, когда вандалы испортили его работу
Бэнкси, Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com
Знаменитый художник Бэнкси объяснил, почему обрадовался, когда его последнюю работу испортили вандалы. Новое произведение анонимного деятеля искусства появилось 13 февраля на стене дома в Бристоле.
 
На картине молодая девушка целится из рогатки в небо, а справа сверху проявляется красный взрыв. Работа Бэнкси продержалась в первозданном виде всего двое суток, а затем ее испортили.
 
Художник отметил, что обрадовался, когда картина "подверглась нападению" хулиганов, поскольку собственный окончательный результат ему не слишком понравился. Бэнкси подчеркнул, что изначальные наброски, которые он сделал, были значительно лучше.
 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Banksy (@banksy)20 Фев 2020 в 8:30 PST

ЕТ

//картина дня

В мире

В Госдуме назвали цель учений США на случай

В Госдуме назвали цель учений США на случай "ядерной войны" с участием России в Европе

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил проведение Соединенными Штатами Америки учений, по сценарию которых РФ наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Президент США Дональд Трамп разоблачил сенатора-демократа Берни Сандерса, призвавшего Россию не вмешиваться в выборы американского президента, которые пройдут в 2020 году…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Председатель "ВЭБ.РФ", бывший вице-премьер Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию РФ внести определение предпринимательства в высший…

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий "Белые Санжары". Она намеревалась пробыть 14 дней карантина вместе с эвакуированными из-за вспышки…