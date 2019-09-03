Работу Бэнкси похитили в Париже

В ночь на понедельник, 2 сентября, в четвертом округе Парижа неподалеку от центра Помпиду была похищена работа, которую приписывают всемирно известному британскому стрит-арт художнику Бэнкси.

Граффити ранее появилось на задней части дорожного знака, который указывает на въезд в подземную парковку, расположенную на улице Рамбюто.