Шаляпин объяснил, почему не хочет «пересидеть» коронавирус со своей возлюбленной за границей

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

20 июля 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Прохор Шаляпин, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный певец Прохор Шаляпин прокомментировал слова бывшего санитарного врача РФ Геннадия Онищенко о появлении второй волны новой коронавирусной инфекции в России. Сейчас артист живет раздельно со своей богатой избранницей из Канады, и переезжать пока не намерен.

«В России меня хотя бы вылечат. А если я куда-то поеду, то не факт, что я там буду кому-то нужен, понимаете. Мы всегда думаем, что где-то будет лучше, но это не так», -высказал он.

По его словам, его 40-летняя возлюбленная из Канады Татьяна приглашала его прилететь отдохнуть с ней на яхте в Нью-Йорке, но он не смог из-за закрытых в России границ. Шаляпин отметил, что это возможно только на «частном борте».

«Например, такой перелет на Кипр стоит 3 000 евро. То есть, люди скидываются, и частный самолет летит. Я надеюсь, конечно, что с 1 августа границы откроют, но не испытываю особых страданий по этому поводу», - пояснил он, отметив, что собирается провести отпуск в Сочи.

При этом он уверен, что вторая волна коронавируса неизбежна, и в Европе «этот процесс уже начинается». Шаляпин добавил, что продолжит носить маски, поскольку они ему нравятся: «Но я надеюсь, что вторая волна коронавируса не будет такой агрессивной».