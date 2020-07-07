Онищенко о второй волне COVID-19: теперь власти точно «не имеют права» все запрещать

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7 июля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: Геннадий Онищенко , сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что вторая волна новой коронавирусной инфекции появится осенью. Однако он призывает власти не вводить вновь строгие ограничения на передвижение и работу граждан.

«Будет большая прослойка населения с иммунитетом, но сейчас, летом, ультрафиолет играет свою роль, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, поэтому надо готовиться … COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период», - высказал он.

Онищенко отметил, что на этот раз власти точно «не имеют права» все запрещать. Он добавил, что речь идет не о экономических потерях, а о тех же пенсионерах, которые были вынуждены сидеть взаперти, нарушая свой ритм жизни: «И так они не особо активны». По его словам, более 30% людей были «на грани психического срыва».

При этом он призвал граждан не забывать про масочный режим и дезинфекцию, «вести себя культурно с точки зрения здоровья – тогда будем жить адекватно складывающейся ситуации», и очередной изоляции бояться не придется.

Ранее Онищенко говорил, что прихода второй волны коронавируса в России опасаться не стоит.