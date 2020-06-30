Онищенко: второй волны не будет, не надо пугать людей

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30 июня 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Геннадий Онищенко, фото: АГН Москва/Global Look Press

В России и в мире нового пандемического подъема заболеваемости коронавируса COVID-19 не будет. Так считает депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, зафиксированные ранее SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) «не мутировали, как мутирует грипп». Онищенко напомнил, что первые пациенты с COVID-19 были зафиксированы в Китае в декабре 2019 года. Этого времени достаточно, чтобы спрогнозировать дальнейшее поведение коронавируса и прийти к выводу, что резкого изменения гена не будет.

Онищенко добавил: в мире сейчас зафиксировано 10 миллионов 300 тысяч случаев заражения COVID-19. Для воздушно-капельного механизма передачи — это ничто. В России только грипп дает подъем заболеваемости в 6-7 миллионов.

Официальные органы должны говорить людям научно-обоснованную объективную информацию, и, даже если есть какие-то причины, то не пугать людей, призвал депутат.

При этом академик отметил, что на фоне того, что 40% больных не имеют никакой симптоматики, но являются носителями и источником заболевания, необходимо внимательно относится к людям старшей возрастной группы, которые "остаются в зоне риска" и им необходимо соблюдать все меры защиты от коронавируса.

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