Глава ВОЗ заявил, что конца пандемии СOVID-19 не видно

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29 июня 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Xinhua / globallookpress.com

Заболеваемость коронавирусом в мире ускоряется и завершения пандемии «даже не видно»

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, у вируса имеется все еще большое пространство для продвижения.

«Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. И хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», – сказал глава ВОЗ.

Ранее в ВОЗ отмечали, что ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается в Европе.