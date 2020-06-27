Аргументы Недели → Мнение 13+

27 июня 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

По словам ВОЗ, в Европе стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. 25 июня прошла весть об общем ухудшении положения с коронавирусом в Европе. Об этом заявили представители ВОЗ на недавней конференции.

Глава Европейского бюро здравоохранителей утверждает, что каждый день выявляется всё больше и больше заболевших. К тому же растёт и смертность. Почти 700 человек умирает от «ковида» ежедневно. В 11 европейских странах отмечается особое ухудшение. В организации отмечают, что вторая волна уже не за горами, и она убьёт миллионы людей. Руководство советует человечеству готовится к серьёзным потерям. В общей сложности, «уханьскую пробирку» уже давно приравняли ко второму испанскому гриппу. Хотя на самом деле «испанку» и нынешний «ковид» нельзя даже сравнивать. Напомним, что испанский грипп уничтожал людей целыми городами. В случае с коронавирусом всё намного проще.

Представителям ВОЗ уже никто не доверяет. Да и общую эпидемиологическую статистику едва ли стоит называть катастрофической. Вместе с увеличением числа заболевших растёт и количество оправившихся от инфекции. Во всём мире отмечается множество бессимптомных случаев. Некоторые люди переболевают «ковидом» и даже не замечают никаких недугов. Большинство пользователей интернета считают ВОЗ не более, чем «пугальщиками» и «наживальщиками». По словам критиков, в ВОЗ уже давно сидят магнаты, рассчитывающие на собственное обогащение, а все их слова о якобы вселенской катастрофе, попросту лишены смысла. К тому же в организации отчего-то стараются обращать внимание лишь только на число заражённых или умерших. Тот факт, что растёт количество выздоровевших, как будто бы игнорируется.