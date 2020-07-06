Проценко оценил возможность появления второй волны COVID-19 в Москве
6 июля 2020, 16:56[ «Аргументы Недели» ]
Главный врач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ответил на вопрос о появлении второй волны новой коронавирусной инфекции в Москве. Отмечается, что некоторые эксперты прогнозируют ее осенью, а кто-то в ближайшие недели.
«Надеюсь, что нет. Давайте быть осторожными, но надеюсь, что нет», - высказал он в программе «Док-Ток» на Первом канале.
Проценко отметил, что такой оптимистический результат дает поэтапное снятие коронавирусных ограничений в столице, а также постоянный контроль и мониторинг ситуации. Однако пока недостаточно доказательств того, что переболевший COVID-19 пациент не сможет вновь заразиться, добавил он. По его словам, популяционный иммунитет растет, но неизвестно, какой он будет в сентябре.
Ранее Сергей Собянин заявил, что появление второй волны в Москве маловероятно.
А вирусолог объяснил, как действовать при второй волне COVID-19.
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