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Проценко оценил возможность появления второй волны COVID-19 в Москве

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Проценко оценил возможность появления второй волны COVID-19 в Москве
Фото: машина скорой помощи, Bai Xueqi/Xinhua/globallookpress.com

Главный врач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ответил на вопрос о появлении второй волны новой коронавирусной инфекции в Москве. Отмечается, что некоторые эксперты прогнозируют ее осенью, а кто-то в ближайшие недели.

«Надеюсь, что нет. Давайте быть осторожными, но надеюсь, что нет», - высказал он в программе «Док-Ток» на Первом канале.

Проценко отметил, что такой оптимистический результат дает поэтапное снятие коронавирусных ограничений в столице, а также постоянный контроль и мониторинг ситуации. Однако пока недостаточно доказательств того, что переболевший COVID-19 пациент не сможет вновь заразиться, добавил он. По его словам, популяционный иммунитет растет, но неизвестно, какой он будет в сентябре.

Ранее Сергей Собянин заявил, что появление второй волны  в Москве маловероятно.

А вирусолог объяснил, как действовать при второй волне COVID-19. 

БА

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