Проценко оценил возможность появления второй волны COVID-19 в Москве

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 июля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: машина скорой помощи, Bai Xueqi/Xinhua/globallookpress.com

Главный врач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ответил на вопрос о появлении второй волны новой коронавирусной инфекции в Москве. Отмечается, что некоторые эксперты прогнозируют ее осенью, а кто-то в ближайшие недели.

«Надеюсь, что нет. Давайте быть осторожными, но надеюсь, что нет», - высказал он в программе «Док-Ток» на Первом канале.

Проценко отметил, что такой оптимистический результат дает поэтапное снятие коронавирусных ограничений в столице, а также постоянный контроль и мониторинг ситуации. Однако пока недостаточно доказательств того, что переболевший COVID-19 пациент не сможет вновь заразиться, добавил он. По его словам, популяционный иммунитет растет, но неизвестно, какой он будет в сентябре.

Ранее Сергей Собянин заявил, что появление второй волны в Москве маловероятно.

А вирусолог объяснил, как действовать при второй волне COVID-19.