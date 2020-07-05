Врач объяснил, когда ждать вторую волну коронавируса

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5 июля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: служба дезинфекции, Иван Макеев/globallookpress.com

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман прокомментировал информацию о появлении второй волны нового коронавируса в России. По его словам, ее стоит ожидать в ноябре-декабре текущего года.

«При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост - как каждый год - респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», - пояснил он.

При этом Эйдельман рекомендует серьезно готовиться к новой волне, поскольку на нее наложится сезонная вспышка ОРВИ. Он отметил, что осенний рост зараженных будет серьезнее, чем летний. Эксперт считает, что предсказанное весной распространение COVID-19 в мире уже началось.

«Есть страны, в которых этот рост маленький, как в Италии, как в Германии. Есть страны, где рост очень значительный, например, в Индии. Несколько очагов заражения в последнее время возникло снова в Китае … количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных», - высказал он.

Эйдельман предлагает вводить карантинные ограничения в отдельных регионах по мере усугубления эпидемиологической ситуации, особенно в местах, где обнаружены очаги. По его словам, другая тактика может негативно сказаться на экономике страны.

Ранее Сергей Собянин заявил, что появление второй волны в Москве маловероятно.

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