Собянин: «Сомневаюсь, что будет вторая волна коронавируса»

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2 июля 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: служба дезинфекции, pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что появление второй волны новой коронавирусной инфекции в столице маловероятно. По его словам, самая тяжелая ситуация в городе была в начале апреля.

«Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», - пояснил он.

Собянин надеется, что в сентябре Россия получит «большие объёмы вакцины» от COVID-19. Он отметил, что уже есть «неплохие разработки», которые проходят испытания.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал не пугать людей второй волной коронавируса.

Однако вирусолог Михаил Щелканов заявил, что вторая волна новой коронавирусной инфекции наступит в России вслед за Европой.