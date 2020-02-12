Шаляпин раскрыл подробности о романе с 40-летней миллионершей:

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12 февраля 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Прохор Шаляпин, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский певец Прохор Шаляпин наконец-то рассказал о романе с новой избранницей – 40-летней миллионершей из Канады Татьяной. По его словам, у них «приятные романтические отношения», сообщает kp.ru.

Недавно возлюбленные отдыхали на круизном лайнере в Тихом океане. При этом источник, который находился рядом с парой, заметил, что они сначала провели несколько дней в одном из самых дорогих отелей Лос-Анджелеса, разъезжали по городу на автомобиле премиум класса и тратили немалые суммы каждый вечер в ресторанах. Однако за отпуск платила, скорее всего, состоятельная спутница, сообщил собеседник.

При этом Шаляпин заявил, что не имеет значения, «за чей счет банкет и чьи деньги».

«Да какая разница за чей счет банкет? Какая разница, чьи деньги? Главное, чтобы они были. Я уже пригласил Таню в Москву. А пока у нас в планах моя поездка к ней в Канаду. Самое главное, что она женщина с огоньком. С такой не соскучишься», - отметил он.

Он поделился, что сначала Татьяна позвала его в Монако и в Лос-Анджелес для выступления перед её друзьями, а потом они сблизились и «провели еще несколько недель вместе».

Ранее бывшая избранница Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская высказала свое мнение о певце и его новом романе.