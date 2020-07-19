Бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко вышла замуж в США

Бывшая жена актера и режиссера Владимира Машкова актриса Елена Шевченко вышла замуж в США. Елена Шевченко и ее новый избранник сыграли свадьбу еще в ноябре 2019 года. Но рассказала о замужестве мамы актриса Мария Машкова совсем недавно.
Шевченко была первой женой Машкова. Они поженились, родили дочь, но быстро развелись. Сначала он уехал покорять Москву. Потом она приехала в столицу.
После развода с актером Елена вышла замуж за режиссера Игоря Лебедева. В этом браке она родила двух сыновей. Братьев Марии Машковой по матери зовут Никита и Всеволод. Особо никто не знал, что Шевченко и Лебедев развелись.
Об изменении в личной жизни 55-летней мамы рассказала Мария Машкова. Она замужем второй раз, после развода с первым мужем живет в США, растит двух дочек - внучек Владимира Машкова и Елены Шевченко.
Мария опубликовала видео, как ее мама на свадьбе танцует с "третьим папой".
По признанию Машковой, ее подруги плакали, узнав, что 55-летняя Елены вышла замуж. "В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали и просили передать маме: «Спасибо за надежду!». Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. Дорогие женщины! Если вдруг кто потерял ее, надежду, спешу заверить: она есть!" — поделилась Мария Машкова.
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По слухам, жениться собрались актер Виктор Логинов и фигурист Илья Авербух.