Бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко вышла замуж в США

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19 июля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

свадьба, фото: pixabay.com

Бывшая жена актера и режиссера Владимира Машкова актриса Елена Шевченко вышла замуж в США. Елена Шевченко и ее новый избранник сыграли свадьбу еще в ноябре 2019 года. Но рассказала о замужестве мамы актриса Мария Машкова совсем недавно.

Шевченко была первой женой Машкова. Они поженились, родили дочь, но быстро развелись. Сначала он уехал покорять Москву. Потом она приехала в столицу.

После развода с актером Елена вышла замуж за режиссера Игоря Лебедева. В этом браке она родила двух сыновей. Братьев Марии Машковой по матери зовут Никита и Всеволод. Особо никто не знал, что Шевченко и Лебедев развелись.

Об изменении в личной жизни 55-летней мамы рассказала Мария Машкова. Она замужем второй раз, после развода с первым мужем живет в США, растит двух дочек - внучек Владимира Машкова и Елены Шевченко.

Мария опубликовала видео, как ее мама на свадьбе танцует с "третьим папой".

По признанию Машковой, ее подруги плакали, узнав, что 55-летняя Елены вышла замуж. "В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали и просили передать маме: «Спасибо за надежду!». Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. Дорогие женщины! Если вдруг кто потерял ее, надежду, спешу заверить: она есть!" — поделилась Мария Машкова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Mashkova (@masha_mashkova_official) 17 Июл 2020 в 8:16 PDT

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