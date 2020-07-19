Мария Гуськова опубликовала фото с возлюбленным Виктором Логиновым

21-летняя актриса Мария Гуськова опубликовала фото со своим возлюбленным актером Виктором Логиновым.
Звезде сериала "Счастливы вместе" 46 лет, актер был трижды женат, у него пятеро детей, старшей дочери 26 лет.
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Мария Гуськова заинтриговала совместным фото с Логиновым тем, что на ее безымянном пальчике замечено колечко. Фолловеры подумали, что Логинов и Гуськова собрались пожениться.
"У него борода, у неё губы. Что ещё нужно для счастья?", "Крутой мужик, почему бы и не выйти за такого", - рассуждают подписчики Марии в Инстаграм.
"А она накрывает.
Очень резко и неожиданно.
Такой...
Невидимой волной гипноза.
А потом...
Либо отпускает..
Так же быстро.
Либо остаётся.
Окутывая тебя с каждым днём все больше и больше.
Просто будь рядом всегда", - написала Мария Гуськова под фото с возлюбленным. Мужчина ответил: "Всегда. Не сомневайся. Люблю".
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Впервые о своем романе Виктор и Мария сообщили в марте 2020. Девушка — начинающая актриса и служит в одном из московских театров. Как долго пара вместе, неизвестно.
Свои отношения пара рассекретила в марте. Давно ли они встречаются - не уточнили.
Недавно свои отношения раскрыли актриса Лиза Арзамасова и фигурист, хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух. Ей - 25, ему - 46.