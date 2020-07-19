Мария Гуськова опубликовала фото с возлюбленным Виктором Логиновым

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19 июля 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Виктор Логинов, фото: vk.com/vicloginov

21-летняя актриса Мария Гуськова опубликовала фото со своим возлюбленным актером Виктором Логиновым.

Звезде сериала "Счастливы вместе" 46 лет, актер был трижды женат, у него пятеро детей, старшей дочери 26 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Логинов Виктор (@loginov_victor) 3 Июл 2020 в 3:55 PDT

Мария Гуськова заинтриговала совместным фото с Логиновым тем, что на ее безымянном пальчике замечено колечко. Фолловеры подумали, что Логинов и Гуськова собрались пожениться.

"У него борода, у неё губы. Что ещё нужно для счастья?", "Крутой мужик, почему бы и не выйти за такого", - рассуждают подписчики Марии в Инстаграм.

"А она накрывает.

Очень резко и неожиданно.

Такой...

Невидимой волной гипноза.

А потом...

Либо отпускает..

Так же быстро.

Либо остаётся.

Окутывая тебя с каждым днём все больше и больше.

Просто будь рядом всегда", - написала Мария Гуськова под фото с возлюбленным. Мужчина ответил: "Всегда. Не сомневайся. Люблю".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Гуськова⚡️???? (@___guskova___maria___) 13 Июл 2020 в 10:06 PDT

Впервые о своем романе Виктор и Мария сообщили в марте 2020. Девушка — начинающая актриса и служит в одном из московских театров. Как долго пара вместе, неизвестно.

Свои отношения пара рассекретила в марте. Давно ли они встречаются - не уточнили.

Недавно свои отношения раскрыли актриса Лиза Арзамасова и фигурист, хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух. Ей - 25, ему - 46.