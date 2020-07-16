С кем будет жить в новом загородном доме Илья Авербух

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16 июля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Фигурист и хореограф Илья Авербух несколько лет назад построил дом в Истринском районе Подмосковья. До недавнего времени было известно, что в доме с ним живет сын-подросток Мартин. 46-летний фигурист рассекретил свою личную жизнь.

У него романтические отношения с 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой. И продолжаются они давно. Авербух был наставником Лизы Арзамасовой на шоу «Лед и пламень» еще в 2010 году. Возможно, тогда ему понравилась девушка. Если это так, то получается, пара скрывала свои отношения, а теперь они решили пожениться и устроить свадьбу.

Фолловеры заметили, что ещё месяц назад Арзамасова выходила в прямой эфир Инстаграма из дома Авербуха. Получается, они живут вместе уже давно, а не просто встречаются.

Ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина уверена, что Авербух решился построить новый особняк только ради Арзамасовой.

Лиза Арзамасова получила популярность по роли в сериале «Папины дочки».