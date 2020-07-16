Ольга Орлова рассказала, из-за чего в 2004 году ушла от мужа

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16 июля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Судьба человека

Ольга Орлова. Фото: соцсети

Певица Ольга Орлова рассказала, из-за чего развелась с предпринимателем Александром Кармановым, с которым прожила в браке четыре года. У пары есть сын Артем.

Орлова призналась, что привыкла держать в себе все проблемы, и не рассказывать супругу о своих переживаниях. По ее словам, она тяжело переносила беременность и на протяжении всех девяти месяцев страдала от токсикоза.

«В какой-то момент мы поняли, что карьерой занимаемся больше, чем личной жизнью. Мы прожили несколько прекрасных лет, мы растим и воспитываем нашего общего сына. Он сыграл огромную роль в моей жизни», - рассказала исполнительница о бывшем муже.