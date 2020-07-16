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Орлова впервые за четыре года увиделась с сыном Фриске

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Орлова впервые за четыре года увиделась с сыном Фриске
Ольга Орлова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица и телеведущая Ольга Орлова впервые за четыре года встретила сына своей скончавшейся подруги Жанны Фриске Платоном. Орлова - крестная мама мальчика.  После смерти Жанны отец ее сына Дмитрий Шепелев не смог наладить отношения с ее родителями, дедушкой и бабушкой Платона.

Родители  Фриске Владимир Борисович, Ольга Владимирова, тетя Наташа  не видятся со своим единственным внуком и племянником. Крестная Платона Ольга Орлова также говорит, что Дмитрий не захотел ее общения при встрече с мальчиком.

В студии программы «Судьба человека» Орлова поделилась, что она «общалась с Платоном последний раз несколько лет назад, и недавно случайно встретилась с Димой и Платоном в Италии. Платон ее не узнал. Она не стала ничего говорить ребенку, потому что Шепелев так хотел.

Артистка не смогла против против воли его папы сказать, что она его крестная мама, и будет ждать момента, когда у  нее появится возможность пообщаться с мальчиком  с глазу на глаз.

По признанию Орловой, она писала об этом Шепелеву, и он знает, чего она хочет.

В этом году Платон станет школьником. Шепелев устроил сына в элитную школу.

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Публикация от Платон Шепелев-Фриске (@platon.shepelev)

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