Орлова впервые за четыре года увиделась с сыном Фриске

Певица и телеведущая Ольга Орлова впервые за четыре года встретила сына своей скончавшейся подруги Жанны Фриске Платоном. Орлова - крестная мама мальчика. После смерти Жанны отец ее сына Дмитрий Шепелев не смог наладить отношения с ее родителями, дедушкой и бабушкой Платона.
Родители Фриске Владимир Борисович, Ольга Владимирова, тетя Наташа не видятся со своим единственным внуком и племянником. Крестная Платона Ольга Орлова также говорит, что Дмитрий не захотел ее общения при встрече с мальчиком.
В студии программы «Судьба человека» Орлова поделилась, что она «общалась с Платоном последний раз несколько лет назад, и недавно случайно встретилась с Димой и Платоном в Италии. Платон ее не узнал. Она не стала ничего говорить ребенку, потому что Шепелев так хотел.
Артистка не смогла против против воли его папы сказать, что она его крестная мама, и будет ждать момента, когда у нее появится возможность пообщаться с мальчиком с глазу на глаз.
По признанию Орловой, она писала об этом Шепелеву, и он знает, чего она хочет.
В этом году Платон станет школьником. Шепелев устроил сына в элитную школу.
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