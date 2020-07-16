Рустам Солнцев подтвердил: у Бузовой проблемы со спиртным

Пользователи интернета активно обсуждают неадекватное поведение Ольги Бузовой, которая появилась на съемках "Дома-2" в пьяном виде. Это событие прокомментировал бывший участник шоу Рустам Солнцев.
Он выразил мнение, что если Бузова появилась в кадре нетрезвой, значит создатели программы осознанно допустили ее такую на съемки. Это явная халатность. Обычно перед съемками телеведущие беседуют с редакторской группой шоу, не заметить состояние Ольги было сложно.
Солнцев подтвердил, что у Бузовой есть слабость к алкоголю, сославшись на рассказы знакомых. "Дело в том, что та Оля, которая была сама собой, закончилась довольно давно. Она как личность, как женщина, она пуста", — отметил Рустам.
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