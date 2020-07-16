Рустам Солнцев подтвердил: у Бузовой проблемы со спиртным

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16 июля 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Рустам Солнцев, фото: instagram.com/rustamsolncev

Пользователи интернета активно обсуждают неадекватное поведение Ольги Бузовой, которая появилась на съемках "Дома-2" в пьяном виде. Это событие прокомментировал бывший участник шоу Рустам Солнцев.

Он выразил мнение, что если Бузова появилась в кадре нетрезвой, значит создатели программы осознанно допустили ее такую на съемки. Это явная халатность. Обычно перед съемками телеведущие беседуют с редакторской группой шоу, не заметить состояние Ольги было сложно.

Солнцев подтвердил, что у Бузовой есть слабость к алкоголю, сославшись на рассказы знакомых. "Дело в том, что та Оля, которая была сама собой, закончилась довольно давно. Она как личность, как женщина, она пуста", — отметил Рустам.

Солнцев и раньше говорил, что Ольга Бузова своим поведением лишь портит репутацию телепроекта.