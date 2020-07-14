Говорят, что после «пьяного эфира» Ольге Бузовой грозит увольнение

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14 июля 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова, фото: соцсети

Ольга Бузова появилась на съемках "Дома-2" в пьяном виде. Это заметили участники проекта и её соведущий Андрей Черкасов. Однако съемки не остановили. У Ольги было игривое настроение, заплетался язык, была малосвязная речь.

Сразу после эфира она выложила в Instagram видео с извинениями. Ведущая рассказала, что у неё было плохое настроение, перед работой она встретилась с подругами в баре и напилась. После этого певица поехала на работу. Уже через несколько минут откровения исчезли из профиля.

Поднялся скандал, начались разговоры об отстранении Бузовой от эфира.

Позднее стало известно, что телеканал ТНТ объявил кастинг на роль ведущего популярного шоу-проекта «Дом-2». Желающим попробовать свои силы достаточно обладать харизмой и индивидуальностью, чтобы привнести в проект что-то новое. В Сети предположили, что вакансия ведущего появилась из-за выходки Ольги Бузовой.

Юрий Лоза назвал Ольгу Бузову незрелой личностью. Лена Миро считает, что Бузова с Собчак стали «городскими сумасшедшими бабками».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @dom2.showbiz 14 Июл 2020 в 6:08 PDT