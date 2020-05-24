Лена Миро считает, что Бузова с Собчак стали «городскими сумасшедшими бабками»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 мая 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram lenamyro

Скандальный блогер Лена Миро сравнила телеведущую Ксению Собчак и певицу Ольгу Бузову между собой, оценила их внешний вид и дала несколько советов, как оставаться на плаву в мире шоу-бизнеса.

Блогер заявила, представительницы шоу-бизнеса стали слишком похожи друг на друга, ведь глаза у обеих выражают "отсутствие мыслей", а языком они "несут какую-то околесицу". Миро считает, что обе знаменитости слишком увлекаются алкоголем и страдают от неполноценной интимной жизни. "По виду, если не знать, кто это вообще такие, можно легко подумать, что женщины - сёстры", - отмечает она. "Ещё немного, и Оля, и Ксюша станут теми самыми городскими сумасшедшими бабками. Да чего греха таить? Уже стали. Никому не нужны. Скучны, унылы. В мечтах - чтобы о них говорили", - добавила Миро.

По мнению Лены Миро, Яна Рудковская напоминает "старшую сестру, 56-летнюю тётушку этих двух облезлых молей". Она советует Бузовой и Собчак, как Яна, завести питомцев, отправить мужей на Олимпиаду, выпустить "детей бегать и падать на арену шапито", иначе их ждет забвение.

фото: https://lena-miro.ru