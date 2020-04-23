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Блогерша Лена Миро раскритиковала матерей, которые не знают чем занять ребенка на самоизоляции

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Блогерша Лена Миро раскритиковала матерей, которые не знают чем занять ребенка на самоизоляции
pexels.com

Блогерша Лена Миро раскритиковала матерей, которые не знают чем занять ребенка на самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Cейчас в соцсетях появляется много видеороликов, как мамы школьников жалуются на возникшие трудности детьми дома. Мамаши сетуют, что учителя задают много уроков, и им приходится помогать ребенку.

Так есть видео, как мать школьника возмущенно ругается: "Я падаю, окружающий мир - столько домашних заданий дают, пять листов дали, рисовать, заполнять, листья клеить". Женщина попыталась предположить, мол из детей делают вундеркиндов. Но примерно с 10 попытки смогла выговорить: "Вункиндырдым".

Мама четверых детей вообще предложила закрыть детей в школе, а она готова своим ребятам по три раза в день носить еду.
Лена Миро, которой за 30, но своих детей у нее пока нет, считает, что "на этих чудных каникулах вскрылись все супер-мамочки". Обычно дети "в саду, в кружках, в школе, на секциях, а вечерами в торгово-развлекательных центрах".
"Одурели ведь уже, зайки, что детки скачут по вашим головам, верно?", - предположила блогер. "А считали себя примерными и даже образцовыми матерями", - пристыдила она.

Лена Миро сетует, "что горе-матери нашли способ избавиться от детей, малышей посадят перед телеком, чтобы они одурели от тупых мультиков, а школьникам - в руки планшет с тупейшими играми".

Миро напомнила, что "любой психолог считает планшет и телевизор убийством, натуральным убийством неокрепшего мозга".
По убеждению блогера, детям нужно читать. "Умный человек, интеллектуальный в будущем - это тот, кто читает. Читая - представляет. Фантазирует, рисуя в голове картинку из книги", - пояснила Лена Миро.

ИЧ

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