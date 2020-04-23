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23 апреля 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Блогерша Лена Миро раскритиковала матерей, которые не знают чем занять ребенка на самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Cейчас в соцсетях появляется много видеороликов, как мамы школьников жалуются на возникшие трудности детьми дома. Мамаши сетуют, что учителя задают много уроков, и им приходится помогать ребенку.

Так есть видео, как мать школьника возмущенно ругается: "Я падаю, окружающий мир - столько домашних заданий дают, пять листов дали, рисовать, заполнять, листья клеить". Женщина попыталась предположить, мол из детей делают вундеркиндов. Но примерно с 10 попытки смогла выговорить: "Вункиндырдым".

Мама четверых детей вообще предложила закрыть детей в школе, а она готова своим ребятам по три раза в день носить еду.

Лена Миро, которой за 30, но своих детей у нее пока нет, считает, что "на этих чудных каникулах вскрылись все супер-мамочки". Обычно дети "в саду, в кружках, в школе, на секциях, а вечерами в торгово-развлекательных центрах".

"Одурели ведь уже, зайки, что детки скачут по вашим головам, верно?", - предположила блогер. "А считали себя примерными и даже образцовыми матерями", - пристыдила она.

Лена Миро сетует, "что горе-матери нашли способ избавиться от детей, малышей посадят перед телеком, чтобы они одурели от тупых мультиков, а школьникам - в руки планшет с тупейшими играми".

Миро напомнила, что "любой психолог считает планшет и телевизор убийством, натуральным убийством неокрепшего мозга".

По убеждению блогера, детям нужно читать. "Умный человек, интеллектуальный в будущем - это тот, кто читает. Читая - представляет. Фантазирует, рисуя в голове картинку из книги", - пояснила Лена Миро.