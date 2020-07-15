Диктор Березин сравнил пьяную Бузову и Познера

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15 июля 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова вновь обратила на себя внимание россиян, но причина оказалась не самой удачной. Телеведущая провела выпуск «Дома-2», будучи пьяной. Язык девушки заплетался, а комментарии звучали невпопад, передает КП.

Диктор Владимир Березин заявил, что Бузову не уволят за подобную выходку, она может себе это позволить. Березин сравнил телеведущую с журналистом Владимиром Познером и пришел к выводу, что от девушки многого не ожидают.

«Там ведь не о шедеврах мирового искусства рассказывают - это, скорее, передача о пороках, которые выставлены на показ. Так почему Ольга не может быть выпимши? ... Я не вижу тут противоречий... Все-таки Ольга не Познер: вот если бы он появился в эфире пьяный, это было бы удивительно. Но такого не будет никогда», - считает диктор.