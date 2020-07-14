Как держит вес похудевший Максим Фадеев

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14 июля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Фадеев, фото: vk.com/maximfadeev

Музыкальный продюсер Максим Фадеев не только держал диету, но и бегал, чтобы похудеть, сбросить вес.

Фадееву удалось избавиться от целых 100 килограммов.

Подписчики в Инстаграм задают вопросы Максиму Фадееву, как ему удалось так отлично похудеть, особенно интересует диета. "А у меня 100 кг лишних. Помогите!!!!", "Максим, землячка ждёт от вас диету", - пишут ему Татьяна и Галина.

Но кроме питания для Фадеева важным составляющим для похудения был бег. Результатом продюсер доволен. "Бегал, попал под дождь! Настроение в гору!" - написал музыкант в Инстаграм.

По словам продюсера, вообще его метод похудения простой. "Та методика, о которой напишу я, вообще не предполагает таблеток и никаких специальных мучений. Моя диета очень простая. Просто нужно ее расписать правильно, чтобы вам ее показать. Она не предполагает никаких денег, только наличие воды определённой температуры и определенных продуктов. Можно ни в чем себе не отказывать!" — рассказывал он.

Также о своей диете рассказал Андрей Разин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 12 Июл 2020 в 10:52 PDT