Андрей Разин раскрыл свой способ, как похудел на 40 кг

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14 июля 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин, фото из соцсети

Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май» и общественный деятель, раскрыл секрет своего похудения.

Многие заметили, как заметно постройнел Разин. Продюсер признался, что его вес составлял 150 килограммов, а 43 килограмма он сбросил за несколько месяцев.

Разин придерживается рекомендации врачей. Это профессионалы посоветовали ему специальную диету. Он отметил, что эти медики работали с разными знаменитостями, в том числе с Аллой Борисовной Пугачевой.

Андрей Разин написал в своем Instagram:

«Я перешел на селедочку вместо мяса. Огурчик соленый, лучок, укроп… И я очень сильно похудел. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм. Уже вешу 107 килограммов по сравнению со 150». По его признанию, чувствует себя он прекрасно.

Недавно музыкальный продюсер Максим Фадеев шокировал новыми фото, он похудел на 100 кг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 11 Июл 2020 в 11:15 PDT