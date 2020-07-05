Директор Долиной ответил хейтерам певицы

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 июля 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Лариса Долина. Фото: соцсети

Бывший супруг и по совместительству директор Ларисы Долиной Илья Спицын прокомментировал недовольство людей, вызванное высказыванием певицы о нарушении правил дорожного движения.

В 2010 году артистка заявила, что «главный гаишник» выдал ей документ, благодаря которому ее не останавливают на дорогах. «Если очень сильно нарушил водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это», - призналась певица.

Спицын ответил возмущенным комментаторам, что это было сказано 10 лет назад, и за эти годы ситуация изменилась. «Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите», - сказал он.