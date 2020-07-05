В Сети раскритиковали Долину за слова десятилетней давности

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 июля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Лариса Долина. Фото: соцсети

В Сети напомнили про высказывание Ларисы Долиной о ПДД, которое певица сделала в 2010 году. Интернет-пользователи раскритиковали артистку за заявление десятилетней давности.

В видеоролике дети задавали Долиной вопросы, и один из ребят спросил певицу, как она поступит, если сотрудник ГАИ остановит ее за нарушение ПДД. Певица ответила, что сама не водит автомобиль, а ездит с личным водителем, которого просит не нарушать правила дорожного движения. «Только по очень острой необходимости, если я вдруг опаздываю», - добавила артистка. При этом она отметила, что «самый главный гаишник» выдал ей документ, из-за которого ее не имеют права останавливать и штрафовать. Также она уточнила, что в случае нарушений всегда «очень извиняется» перед сотрудниками ГАИ.

«Лариса Долина популярно объяснила что ей можно все, но она этим не злоупотребляет. При этом она реально думает, что так можно, что она этого заслужила!», «Если вас переедет Лариса Долина, знайте, это она по уважительной причине спешила на концерт, но она очень извиняется», - возмутились комментаторы в Сети.