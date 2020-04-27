Лариса Долина назвала основное отличие россиян от жителей США

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27 апреля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Anatoly Lomokhov/Global Look Press, Лариса Долина

Популярная певица Лариса Долина в беседе с журналистами сравнила россиян с американцами. По мнению певицы, отечественные фанаты довольно закомплексованы в плане поведения на концертах.

За океаном нет зажатости, чрезмерного стеснения, поэтому исполнитель может быть уверен в том, что его удачная шутка или вокальный пассаж будет по достоинству оценен публикой.

"Наша публика будто боится своей реакции... Когда я приближалась к некоторым из них, они отстранялись — будто боялись, что я с ними что-то сделаю. Американцы отреагировали бы на это с точностью до наоборот", — заявила певица.

Во время беседы с журналистами у Ларисы Долиной спросили, почему ее соотечественники любят «условных Ольг Бузовых». Певица назвала эту ситуацию гипнозом и заявила, что ничего не может изменить.