Похудевший Максим Фадеев показал фото себя в одной штанине старых шорт

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27 июня 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Фадеев, фото: соцсети

52-летний Максим Фадеев весь карантин провел активно. Знаменитый продюсер показал в соцсетях, как занимается спортом, и давал советы по похудению. А теперь он опубликовал фото своего результата по сбросу веса.

"Это мои шорты... минус 100!", - похвалился продюсер в соцсети. Способ похудения Максим пока не открывает, но обещает сделать это в ближайшее время. Перешел на здоровый образ жизни Фадеев чуть больше года назад.

Подписчики похвалили Фадеева за силу воли, выдержку и характер: "Ничего себе, какая сила воли!", "Вот это я понимаю, сила воли плюс характер. Уважаю! Здоровья Вам!", "Главное здоровье!!! Макс, вам идёт полнота, главное,чтоб Вы себя комфортно ощущали в своём весе! Мы Вас любого всегда будем любить", "Ждём с нетерпением вашу методику!!!Здоровья вам и творческих успехов!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 27 Июн 2020 в 1:19 PDT