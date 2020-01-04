"Далеко до кубиков, но я очень стараюсь!" - Максим Фадеев похудел на 83 кг

Заметно похудел продюсер Максим Фадеев. Музыкант за два года сбросил 83 килограмма и намерен продолжить борьбу с лишним весом. От огромного живота Макс избавился и теперь хочет добиться "кубиков". Поклонники в сети пишут Фадееву комплименты.
Но сам 51-летний Фадеев считает, что ему еще работать и работать для того, чтобы его тело стало идеальным.
Свой секрет похудания Макс Фадеев пока полностью не раскрыл. Но известно, что классные специалисты разработали для него индивидуальную систему питания. В ней исключены переработанные продукты.
Например, капусту брокколи музыкант ест практически сырую, только обдает перед едой кипятком.
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