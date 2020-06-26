«Нестабильное состояние», Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу

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26 июня 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу. Продюсер проходил лечение в одной из московских клиник, но врачи не смогли справиться с состоянием больного и на машине "скорой помощи" его доставили к специалистам.

Медики сообщили, что у Бари Каримовича — "нестабильное состояние на фоне принимаемых препаратов". Они его осмотрели, и от греха подальше, решили отправить к психиатрам, сообщает канал "Mash".

Сын Алибасова давно заявлял, что боится за душевное состояние отца, потому, что продюсер ведет себя странно и многое забывает. Например, где лежат деньги.