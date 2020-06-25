СМИ нашли доказательства, что развод Асмус и Харламова – «розыгрыш»

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25 июня 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото:Гарик Харламов и Кристина Асмус, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Несмотря на то, что популярный юморист Гарик Харламов не перестает утверждать, что их развод с актрисой Кристиной Асмус взаправду, поклонники и СМИ пытаются доказать обратное. Перечислены еще несколько фактов о том, что заявление звездной пары все-таки часть шоу, сообщает kp.ru.

В источнике говорится, что под одним из своих постов ведущий шоу Comment Out, где звезды пишут различные комментарии в Instagram, Владимир Маркони подтвердил, что развод Харламова и Асмус – шоу.

«Да, синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе … Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст [заявления о разводе] с карточки … Сейчас будет основная часть шоу 1 июля. И потом в июле мы должны уже выпустить их. Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу», - признался телеведущий изданию.

Кроме того, за сутки до сообщения о разводе спортсмен и актер Андрей Трушин выложил совместную фотографию с юмористом. Артист работает в Comment Out и помомгает в исполнении наказания за отказ звезды писать комментарии.

Также СМИ выяснили, что в Мосгорсуде нет никаких данных о бракоразводном процессе.