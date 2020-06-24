Харламов отреагировал на слухи о постановочном разводе с Асмус

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24 июня 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Кристина Асмус и Гарик Харламов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Юморист Гарик Харламов отреагировал на информацию о якобы постановочном разводе с актрисой Кристиной Асмус. Ранее в СМИ появились сообщения, что пара приняла участие в шоу и решила разыграть поклонников.

Один из шоуменов заявил, что Харламов и Асмус стали гостями онлайн-передачи, в рамках которой им было дано задание написать одинаковые посты в соцсети.

Юморист в свою очередь ответил на эту новость словами: "Хорош уже. Просто разводимся и все".

Ранее стало известно, что пара приняла решение расстаться после восьми лет брака.