Харламов отреагировал на слухи о постановочном разводе с Асмус
24 июня 2020, 21:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Instagram
Юморист Гарик Харламов отреагировал на информацию о якобы постановочном разводе с актрисой Кристиной Асмус. Ранее в СМИ появились сообщения, что пара приняла участие в шоу и решила разыграть поклонников.
Один из шоуменов заявил, что Харламов и Асмус стали гостями онлайн-передачи, в рамках которой им было дано задание написать одинаковые посты в соцсети.
Юморист в свою очередь ответил на эту новость словами: "Хорош уже. Просто разводимся и все".
Ранее стало известно, что пара приняла решение расстаться после восьми лет брака.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выбирете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.