Асмус рассказала о «диванных» теориях их развода с Гариком Харламовым

Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, которые выдвигают подписчики в социальных сетях. Об этом артистка выложила пост в Instagram.
"Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования", - отметила девушка.
По словам звезды, такая реакция публики была очевидной.
"Все-то вы знаете и все-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод", - добавила Кристина.
Актриса заявила: она не будет закрывать комментарии, чтобы каждый мог «заниматься творчеством».
Ранее сообщалось: интересы актрисы театра и кино Кристины Асмус при разводе с шоуменом Гариком Харламовым будет защищать адвокат Анатолий Кучерена.
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Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова - «Текст», хайп, бумеранг, Янковский, «предсказуемо», «была с ним только из-за денег», «сделайте ДНК-тест на отцовство» и т.д. ???? Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования ???? Всё-то вы знаете и всё-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод ???? Ок, не буду отбирать у вас микрофон)) Занимайтесь творчеством, комменты открыты )) ❤️