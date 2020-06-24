Асмус рассказала о «диванных» теориях их развода с Гариком Харламовым

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24 июня 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Асмус. Фото: соцсети

Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, которые выдвигают подписчики в социальных сетях. Об этом артистка выложила пост в Instagram.

"Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования", - отметила девушка.

По словам звезды, такая реакция публики была очевидной.

"Все-то вы знаете и все-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод", - добавила Кристина.

Актриса заявила: она не будет закрывать комментарии, чтобы каждый мог «заниматься творчеством».

Ранее сообщалось: интересы актрисы театра и кино Кристины Асмус при разводе с шоуменом Гариком Харламовым будет защищать адвокат Анатолий Кучерена.