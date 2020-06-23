Адвокат Асмус сообщил, что Кристина и Гарик Харламов разводятся мирно

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23 июня 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат Анатолий Кучерена, фото из соцсети facebook

Интересы актрисы театра и кино Кристины Асмус при разводе с шоуменом Гариком Харламовым будет защищаться адвокат Анатолий Кучерена. Адвокат сообщил, что Асмус и Харламов расстаются без скандала, они настроены развестись мирно, сохранить после развода хорошие отношения и продолжать совместно воспитывать дочь.

Кучерена считает, что у Гарика и Кристины "есть какая-то несовместимость, раз люди пришли к такому решению". Но они "спокойно и мирно решают вопрос о разводе, без грязи".

Юрист подчеркнул, что причины развода могут назвать только они сами. "Так бывает, что люди расстаются", - сказал Кучерена.

Адвокат уточнил, что актриса и юморист документы для развода подготовили, но пока на подали, так как действовал режим самоизоляции.

О разводе Асмус и Харламов сообщили 22 июня почти одновременно. Знаменитости предупредили СМИ: комментариев и интервью о разводе не будет.