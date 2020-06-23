Адвокат Асмус сообщил, что Кристина и Гарик Харламов разводятся мирно

Интересы актрисы театра и кино Кристины Асмус при разводе с шоуменом Гариком Харламовым будет защищаться адвокат Анатолий Кучерена. Адвокат сообщил, что Асмус и Харламов расстаются без скандала, они настроены развестись мирно, сохранить после развода хорошие отношения и продолжать совместно воспитывать дочь.
Кучерена считает, что у Гарика и Кристины "есть какая-то несовместимость, раз люди пришли к такому решению". Но они "спокойно и мирно решают вопрос о разводе, без грязи".
Юрист подчеркнул, что причины развода могут назвать только они сами. "Так бывает, что люди расстаются", - сказал Кучерена.
Адвокат уточнил, что актриса и юморист документы для развода подготовили, но пока на подали, так как действовал режим самоизоляции.
О разводе Асмус и Харламов сообщили 22 июня почти одновременно. Знаменитости предупредили СМИ: комментариев и интервью о разводе не будет.