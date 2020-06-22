Кристина Асмус после Харламова объявила о разводе. «И это не хайп»

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22 июня 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Асмус, vk.com/asmus__kristinа

Кристина Асмус почти одновременно с Гариком Харламовым сообщила о разводе. Актриса и шоумен прожил вместе восемь лет. Асмус предупредила, что никаких комментариев и интервью на тему развода в ближайшее время не будет и поделилась, что "это решение не спонтанное, оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад".

Как и Гарик, Кристина не стала уточнять причину развода. Но прояснила ситуацию: "...ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами". "И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом", - написала Асмус. Актриса надеется, что они с Гариком сохранят хорошие отношения и будут вместе воспитывать дочь Анастасию.

Асмус наняла адвоката.

Напомним, Кристина Асмус подверглась травле после выхода фильма «Текст» Клима Шипенко, в котором она снялась в откровенной сцене. В сети критиковали и Гарика Харламова за то, что он позволил жене сниматься в такой роли. Тогда шоумен заявил, что это работа жены-актрисы, и в этом фильме она играет роль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 22 Июн 2020 в 6:55 PDT