Харламов сообщил о разводе с Асмус: «На земле нет ничего бесконечного»

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22 июня 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Гарик Харламов, фото: vk.com/garikharlamov

Известный шоумен, резидент и ведущий телепроекта Comedy Club Гарик Харламов объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Харламов и Асмус были мужем и женой восемь лет, они растят дочь Настю.

Харламов написал пост в Instagram и все подробно изложил. Он подчеркнул, что ни у него, ни у Кристины не появилась новая любовь, фильм "Текс", в котором Асмус снялась в откровенных сценах, также не стал причиной распада звездной семьи. Гарик пишет: " 8 лет назад у нас начались отношения с Кристиной Асмус. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного".

По его словам, их "путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию". Он надеется сохранить дружеские и уважительные отношения. "Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки", - говорит Харламов. "Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку", - отмечает шоумен.

Харламов считает, что сейчас начнутся сплетни об их разводе. "Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу", - констатирует он. Харламов сообщил, что бракоразводный процесс уже идет, и это "непростой период" для всех. Актриса театра и кино Кристина Асмус - вторая жена Гарика Харламова. Может пару развела самоизоляция? Недавно Кристина рассказала, что семья переехала в новый загородный дом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 22 Июн 2020 в 6:57 PDT

Актриса поделилась, как у них с мужем Гариком Харламовым появился собственный четырехэтажный загородный дом на Рублевке и рассказала: о семейном бюджете: «Все, что зарабатывает Гарик – общее. Все, что зарабатываю я – мое»