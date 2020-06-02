Асмус поделилась о семейном бюджете: «Все, что зарабатывает Гарик – общее. Все, что зарабатываю я – мое»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 июня 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Асмус, vk.com/asmus__kristinа

Актриса Кристина Асмус поделилась, как у них с мужем Гариком Харламовым появился собственный четырехэтажный загородный дом на Рублевке. Асмус рассказала в эфире шоу Александра Цыпкина «На гречке дома», как они с мужем переживают самоизоляцию.

Так и стало известно, что у пары появился шикарный большущий дом. По словам Асмус, дом такой величины, что они порой с мужем даже не встречаются в нем. Актриса и шоумен длительное время ремонтировали дом, обустраивали. И как раз перед самоизоляцией переехали за город, расставляют вещи. Хорошо, что есть уже холодильник. Как пошутила Кристина, они с мужем встречаются около него по ночам.

На вопрос Цыпкина, хватило ли гонорара Асмус за работу в фильме «Текст», она рассказала, как в семье распределяется бюджет: «У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик – общее. Все, что зарабатываю я– мое». Значит дом куплен на деньги Гарика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 1 Июн 2020 в 8:43 PDT