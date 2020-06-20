Инсайдер сообщил, что Заворотнюк уверенно идет на поправку, «скоро вы её увидите в кино и на сцене»

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20 июня 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: popcake.tv

А. Заворотнюк, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк выздоравливает, уверенно идет на поправку. Более года красавицы-актриса на выходит в свет, не снимается, не играет в театре.

Интернет-издание Popcake сообщило со ссылкой на свои источники о том, что у Анастасии «наметилась ремиссия», и скоро она приступит к работе, к репетициям, выступлениям.

Профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Михайлович Чумаков рассказал о новом методе лечения рака.

Чумаков рассказал, что к нему обращался муж актрисы фигурист Петр Чернышев. Муж Заворотнюк отказался от нового метода лечения, так как Анастасии становится лучше. По словам профессора, спортсмен оказался очень осторожным человеком и попросил подождать с лечением его супруги при помощи вирусов.

Семья Заворотнюк никаких комментариев по поводу заболевания Анастасии не давала, родные только просили молиться за Настю.

Недавно Наташа Королева рассказала, как чувствует себя Анастасия. Иосиф Пригожин считает, что необходимо помочь актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.