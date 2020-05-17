Наташа Королева раскрыла подробности состояния здоровья Заворотнюк

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17 мая 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Наташа Королева, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с августа прошлого года борется с онкологическим заболеванием – глиобластомой.

«Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», - уточнила исполнительница в эфире телеканала НТВ.

Королева добавила, что они с Заворотнюк не только давние подруги, но и соседки. Они вместе живут в Крекшино - крупный загородный поселок бизнес-класса в Новой Москве.

Ранее о заболевании Анастасии Завортнюк рассказали на совещании президенту РФ Владимиру Путину.

Позже адвокат объяснил, зачем российскому лидеру знать о методах лечения актрисы.