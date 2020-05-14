Владимиру Путину рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

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14 мая 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Storm

Фото: Анастасия Заворотнюк, Instagram

Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров на совещании с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга.

Макаров рассказал, что родственники актрисы передали им клетки опухоли, и врачи уже подобрали вирусы, которые могут её разрушить. Эффективность этого метода, отметил он, доказана в отношении не только рака молочной железы, но и рака мозга, в частности, глиобластомы. При этом Макаров отметил, что у актрисы пока ситуация не настолько серьезная, чтобы применять эту технологию.

С глиобластомой пациенты живут не более полутора лет. В то же время директор института сообщил, что у Института молекулярной биологии есть примеры, когда опухоль исчезла и пациенты жили более трех лет.

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи приступили к её активному лечению. За последний месяц она пошла на поправку. Сейчас актрису регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам.