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Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили химиотерапию

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили химиотерапию

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи вновь приступили к её активному лечению. За последний месяц актриса пошла на поправку. Сейчас Анастасию регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам.

Раньше из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно, но теперь врачи уверяют, что реальный шанс на выздоровление появился.  Вместе с "моей прекрасной няней" в клинике живет её муж Пётр Чернышёв. Он постоянно рядом с актрисой — не отходит от нее и во время поездок на химиотерапию и на консультациях, сообщает канал "Mash".

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