Адвокат объяснил, для чего Путину знать о лечении Заворотнюк

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15 мая 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети

Адвокат Александр Добровинский объяснил, зачем президенту России Владимиру Путину знать о ходе лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. Ранее информацию о ее заболевании обнародовали на высшем уровне.

Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий сообщил главе государства, что при лечении артистки могут быть использованы новые технологии для лечения терминальной стадии онкологии. Он отметил, что семья Заворотнюк передаст специалистам ее анализы, а врачи определят дальнейшее лечение.

«Если это было сказано, то это вселит надежду в других людей. Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом», - считает Добровинский.