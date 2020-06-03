Пригожин готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий и призывает собрать деньги на лечение Заворотнюк

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3 июня 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

И. Пригожин и Валерия, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о желании и готовности возглавить фонд поддержки артистов. Он готов заниматься этим и работать бесплатно. Супруг певицы Валерии отметил, что раньше многим артистам помогал народный артист Иосиф Кобзон. По мнению Пригожина, сейчас такого человека, как Кобзон, нет.

Так продюсер считает, что необходимо помочь актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком. Пригожин сказал, что фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк.

"Возглавить движение помощи творческим людям должен неравнодушный человек , чей голос слышен в медиа. Именно по этой причине мне показалось, что отличным лидером в этой сфере стал бы Иосиф Пригожин", - считает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. Он предложил создать организацию, которая бы помогала творческим людям в сложной жизненной ситуации.

Манукян возмущен, как Сергей Шнуров высмеял слова Иосифа Пригожина. Он сам не понаслышке знает, что многие представители шоу-бизнеса сейчас находятся в бедственном положении, и считает, что смеяться над этим аморально.