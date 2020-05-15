Профессор рассказал о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк

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15 мая 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Заворотнюк, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков в беседе с журналистами рассказал о нынешнем состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк.

Петр Чумаков в разговоре с kp.ru заявил, что муж артистки Петр Чернышев приезжал к специалистам, чтобы проконсультироваться по поводу состояния жены. По словам профессора, спортсмен оказался очень осторожным человеком и попросил подождать с лечением его супруги при помощи вирусов, поскольку ей стало лучше. "У них сейчас ремиссия наметилась", – подчеркнул Чумаков.

Фигурист добавил, что если Анастасии станет хуже, то она воспользуется типом лечения с применением вируса.

Напомним, ранее директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил президенту России Владимиру Путину, что технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака, можно применять в лечении Заворотнюк. Он добавил, что семья актрисы передала в институт клетки ее опухоли – глиобластомы, вследствие чего ученым удалось подобрать вирусы, способные победить новообразование.