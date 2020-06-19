Виктория Боня рассказала, что за ее высказывания к ней наведался правоохранитель

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19 июня 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Виктория Боня. Фото: соцсети

Недавно на злободневную социальную тему высказалась Виктория Боня. Девушка заявила, что «всяким алкоголикам, нищебродам» платить МРОТ государство не должно.

Так, волны хейта обрушились на Боню в публичном пространстве. Но Виктория пояснила, что имеет в виду маргиналов, которые пропивают заработанное. Знаменитость уверена: они не способны взять себя и свою судьбу в руки, поэтому полагаются на государство.

«А те же, кто просто пропивает свою жизнь, своих детей, получают ровно столько же, сколько учитель, столяр или представитель другой уважаемой профессии», — высказалась звезда.

А в период пандемии коронавируса девушка утверждала — и продолжает так считать, — что это всемирный заговор, а болеть пневмонией люди стали от «микроволновых волн» и 5G-интернета.

Она отметила: в ее квартиру в Москве уже приходил участковый полицейский. Это случилось после высказываний теледивы на тему коронавируса.

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