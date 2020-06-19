Валентина Легкоступова рассказала о своем первом неудачном браке

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19 июня 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Кольца. Фото: pixabay.com

Валентина Легкоступова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом неудачном браке. Супругом артистки был музыкант по имени Игорь, мужчина старше Валентины на 16 лет.

Легкоступова поделилась: она училась в ту пору в музыкальном училище, а Игорь играл на перкуссии и был очень похож на Бельмондо.

«Он был до меня в браке, но меня ничего не пугало. Я никогда не переворачиваю страницы своей жизни в обратную сторону. Помню только самое хорошее. Мне от первого брака досталась дочь Анетта. Она окончила МГИМО. Она подарила мне двух внучек. Вот самое главное, что было в моей жизни», - отметила исполнительница.

Как оказалось позже, муж был не верен певице, она не смогла его простить. У супругов было условие - никаких взглядов налево не должно быть с его стороны.

«У него случился роман. У меня был тогда твердый характер. Хотя какое-то время я терпела. Я окончательно от него ушла, когда Анетточке было три года. Он меня какое-то время не отпускал, но без любви жить нельзя», — заметила женщина.

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